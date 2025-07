Sospiro di sollievo per Lobotka: clausola scaduta e blindato da opzione fino al 2028

Da ieri Stanislav Lobotka è fuori dal mercato: è infatti scaduta nella giornata di martedì 15 luglio la clausola rescissoria presente nel contratto del centrocampista slovacco, che prevedeva la possibilità per altri club di prelevarlo pagando una cifra prefissata (circa 26 milioni). Il Napoli può ora considerare Lobotka completamente blindato, grazie a un accordo che lo lega agli azzurri fino al 2027, con opzione per il prolungamento fino al 2028.

Una notizia importante per il club partenopeo e per Antonio Conte, che considera Lobotka un elemento chiave per la nuova stagione. La sua regia pulita, l’intelligenza tattica e l’esperienza internazionale lo rendono ancora una volta fondamentale nel progetto azzurro, sia che il tecnico voglia giocare con la difesa a 3 sia in caso di conferma del 4-3-3.