Tutti pazzi per la nuova maglia: il sito del Napoli finisce in down!

L'attesa per le nuove maglie della SSCNapoli 2025/26, con lo scudetto conquistato nella scorsa stagione in bella mostra sul petto, era troppa per i tifosi azzurri. Lo store ufficiale del club campione d'Italia di Via Calabritto è stato preso d'assalto dagli appassionati partenopei. Lunghe file di attesa all'esterno dello negozio in pieno centro a Napoli per accaparrarsi le nuove divise da gioco.

Anche il sito ufficiale del Napoli ha registrato un flusso pazzesco dal lancio delle nuove maglie avvenuto alle 19.26. L'incredibile numero di persone collegate nello stesso momento lo hanno fatto andare in down per qualche minuto. La passione dei tifosi azzurri è ineguagliabile, ora cresce l'attesa per la giornata di domani quando la squadra di Antonio Conte giungerà in Val di Sole per dare il via alla prima parte del ritiro estivo a Dimaro-Folgarida.