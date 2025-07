Alta tensione Ter Stegen! Si isola in ritiro col Barcellona: può disertare la tournée asiatica

La tensione tra il Barcellona e Marc-André ter Stegen è arrivata a un punto critico. Secondo quanto riportato da ESPN, il portiere tedesco si sta allenando da solo, isolato dal resto della squadra, da quando il club è tornato al lavoro in ritiro domenica. Dopo i test medici iniziali, il tedesco è rimasto confinato in palestra, senza partecipare alle sessioni guidate da Hansi Flick. La frattura con la dirigenza blaugrana è evidente e si è aggravata con l’arrivo di Joan Garcia e il rinnovo di Wojciech Szczęsny, che di fatto relegano Ter Stegen al ruolo di terzo portiere.

Il portiere, 33 anni, è rimasto deluso e amareggiato per essere stato messo da parte così bruscamente, soprattutto a meno di un anno dal Mondiale 2026, dove spera ancora di essere protagonista con la Germania. Al momento, non ha ancora deciso se partirà per la tournée asiatica in Giappone e Corea del Sud con il resto della squadra. Il club catalano ha già fatto sapere che vorrebbe separarsi dal tedesco, anche per ragioni economiche (guadagna 3 milioni netti a stagione), ma il giocatore continua a resistere all’idea di lasciare. Tuttavia, la necessità di giocare con continuità per non perdere il posto in Nazionale potrebbe spingerlo a cambiare posizione nelle prossime settimane.