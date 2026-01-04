Che primo tempo! Il Napoli domina e chiude con 68% e 7 tiri. Lazio con 0,04xG

vedi letture

Dominio clamoroso del Napoli nel primo tempo con la Lazio. Lo dicono le statistiche oltre al 2-0 come risultato parziale. A partire dal possesso palla: 68% contro i 32% della Lazio. Poi 7 tiri a 1 e Lazio con appena lo 0,04% di xG, ciò vuol dire che non si è mai resa pericolosa, tranne quando Noslin di testa ha provato a servire Zaccagni.