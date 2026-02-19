Infortunio McTominay, Sky: resta in forte dubbio per l'Atalanta! Ma filtra una volontà

La presenza di Scott McTominay contro l’Atalanta resta appesa a un filo. Come riferisce Sky Sport, il centrocampista scozzese continua a convivere con un’infiammazione al gluteo: non ci sono lesioni, ma un accumulo di stress e fatica che impone cautela. Per questo lo staff ha scelto una gestione attenta anche dopo l’allenamento congiunto con il Portici, evitando rischi inutili.

L’obiettivo è riportare McTominay a una condizione ottimale in una stagione ancora lunga e particolarmente significativa per lui, con la Scozia già qualificata ai Mondiali. Al momento, se si giocasse domani, la sua presenza sarebbe fortemente in discussione. Tuttavia, la volontà del giocatore e di Antonio Conte è quella di provarci fino all’ultimo, anche alla luce del peso specifico dello scozzese e delle rotazioni limitate a centrocampo per il Napoli.