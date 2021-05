Che rimpianto: l'Inter insegue i 91 punti (seconda volta nella storia) e al Napoli non bastarono

La sconfitta con la Juventus, anche per come si è concretizzata - sottolinea il Corriere dello Sport - ha dato fastidio ma non cambia nulla nella sostanza della stagione dell’Inter. I nerazzurri, però, ora vogliono chiudere in bellezza con l’Udinese, con l’opportunità di finire a quota 91 punti. Si tratterebbe della seconda miglior prestazione in assoluto per la squadra nerazzurra dopo il bottino di 97 punti raccolto nell’annata 2006/07, con Mancini in panchina. Al Napoli, nel 2018, non bastarono per lo scudetto.