Che show di Tutino a Salerno: doppietta e già doppia cifra in campionato

Doppia cifra in campionato per Gennaro Tutino. L'attaccante della Salernitana ha segnato altri due gol regalando la preziosa vittoria ai suoi nella trasferta di Ascoli. Un super campionato quello di Tutino che sta trascinando i granata verso il sogno promozione. Il calciatore, classe '96, è in prestito alla Salernitana ma ancora di proprietà del Napoli. La società monitora costantemente la sua crescita.