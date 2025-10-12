Che spavento per Osimhen: aereo costretto a un atterraggio d'emergenza

Paura per Osimhen e Lookman, così come per tutti gli altri calciatori e lo staff tecnico della Nigeria. Motivo? Sono stati costretti a un atterraggio d'emergenza poco dopo essere decollati da Luanda, in Angola, dove era stata effettuata una sosta per un rifornimento di carburante dell'aereo charter ValueJet Airline che trasportava la delegazione delle Super Eagles da Polokwane, in Sudafrica, a Uyo, per la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA di martedì prossimo contro la Repubblica del Benin. A rendere necessario tornare a terra la rottura di un parabrezza.

Come si legge sul Corriere dello Sport, la nazionale nigeriana ha diffuso un comunicato con tutti i dettagli di quanto accaduto. Solo un grande spavento per tutti.