Ufficiale Che sportività! Il Como ringrazia Napoli per l'accoglienza: "Al ritorno birra offerta a tutti i tifosi!"

Napoli-Como è stata una festa per lo sport. Lo testimoniano diversi tifosi lariani arrivati al Maradona in trasferta e anche la stessa società, che per l'accoglienza ricevuta ci tiene a sdebitarsi e lo farà nel match di ritorno. Come? Con una birra in omaggio ai supporters azzurri che seguiranno la squadra al Sinigaglia. Lo annuncia il Como con il seguente comunicato:

"Il Como 1907 desidera ringraziare sentitamente il Napoli e i suoi tifosi per la bellissima dimostrazione di sportività durante e dopo la gara di venerdì sera. L’atmosfera allo stadio Maradona e il supporto di entrambe le tifoserie, sia in campo che fuori, sono stati senza pari. Per questo motivo, il Como 1907 è felice di annunciare che offrirà una birra a ogni tifoso del Napoli in trasferta in occasione del ritorno allo Stadio Giuseppe Sinigaglia nel febbraio 2025".