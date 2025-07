Prima pagina Il Roma in taglio alto: "Osimhen non blocca il mercato"

"Osimhen non blocca il mercato". E' questo il titolo che Il Roma dedica al Napoli oggi in edicola. Spazio in taglio alto per gli azzurri, che dovrebbero riuscire a chiudere altri tre colpi (Lang, Beukema e forse Juanlu) a prescindere dalla cessione del centravanti nigeriano al Galatasaray, per la quale sono comunque ore caldissime.