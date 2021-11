"Che vergogna!" o "Bella iniziativa", tifosi divisi sulle maglie per Maradona

Il Napoli ha presentato la nuova maglia dedicata a Maradona che verrà indossata nelle prossime tre partite contro Verona, Inter e Lazio. Sui social i tifosi si sono scatenati coi commenti. Domenico scrive: "Troppo vistoso e metà maglia... Si poteva fare una maglia in stile Boca con l'immagine di Diego nella fascia orizzontale ad esempio". Vincenzo è di un altro parere: "Secondo me questo è un altro modo per speculare sul nome dì Maradona perché sta maglia avrebbe un senso in una partita commemorativa con tutte le più grandi stelle del calcio mondiale ma così è solo per sfilare soldi a nome suo". Anche Pasquale è duro: "Fare soldi con l'immagine di Diego... Una vergogna senza limiti...". Gianluigi apprezza: "Grande Napoli, che bella iniziativa, sopratutto anche perché gran parte del ricavato andrà in beneficenza, oltre al ricordo anche una bellissima azione benefica".