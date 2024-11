Cheddira entra e segna: primo gol con la maglia dell'Espanyol

vedi letture

Arriva la prima gioia con la maglia dell'Espanyol per Walid Cheddira: l'attaccante in prestito dal Napoli, subentrato al 67esimo, ha segnato la rete del tris nella gara vinta per 3-1 contro il Celta Vigo. Il giocatore marocchino ha collezionato solo undici presenze fino ad ora con il club spagnolo, e prima di oggi non era ancora riuscito a sbloccarsi. Adesso la prima marcatura, che si somma ad un assist, nella sua esperienza in Liga.