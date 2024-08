Chelsea, che guaio: saltato Omorodion, si complica la cessione di Gallagher all'Atletico

Dopo che l'affare tra Chelsea e Atletico Madrid per Samu Omorodion è definitivamente saltato, Conor Gallagher dovrebbe tornare nel Regno Unito martedì mentre proseguono le trattative tra i due club. È opinione collettiva che sarebbe meglio per Gallagher tornare a casa mentre i colloqui continuano, con un accordo che non si ritiene ancora sia vicino.

Stando a quanto riferito da Sky Sports UK, è considerato ingiusto nei confronti del centrocampista inglese che si alleni da solo a Madrid e viva in un albergo per un periodo indefinito mentre su di lui incombe l'incertezza: potrà firmare o no per i Colchoneros? Al momento no, perché per l'appunto manca l'accordo tra le due società. Se e quando tornerà a Cobham, il centrocampista inglese dovrebbe allenarsi con un gruppo separato dalla prima squadra che comprende Armando Broja e Trevoh Chalobah.

Il trasferimento di Gallagher per 36 milioni di sterline è in pericolo dopo che l'accordo per Samu Omorodion al Chelsea è naufragato definitivamente domenica. Il Chelsea sta invece cercando di negoziare la firma di Joao Felix, ma la sua valutazione è sostanzialmente superiore ai 34,5 milioni di sterline concordati per Omorodion. Fonti spagnole ritengono che l'Atletico voglia più di 55 milioni di euro per l'attaccante.