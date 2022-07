Chelsea, esordio amaro per Koulibaly: l'Arsenal travolge i Blues 4-0

Esordio sfortunato per Kalidou Koulibaly con la maglia del Chelsea.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Esordio sfortunato per Kalidou Koulibaly con la maglia del Chelsea. Durante la tournée dei Blues negli States, è andato in scena ad Orlando il derby londinese tra Arsenal e Chelsea, che ha visto i Gunners imporsi per 4-0. A segno Gabriel Jesus al 15′, raddoppio di Odegaard al 35’, tris al 66′ di Saka, pochi minuti prima dell’ingresso in campo di Koulibaly. L’ex difensore del Napoli ha fatto il suo esordio al 73’, sostituendo al centro della difesa Thiago Silva. Prestazione comunque positiva per il senegalese, nonostante il cartellino giallo rimediato al 90', 3' prma del poker dell'Arsenal firmato da Lokonga.