Chelsea-Tottenham, magia di Koulibaly! Stupendo tiro al volo e Blues avanti

Inizio boom di Kalidou Koulibaly in maglia Blues. Dopo il buon esordio con in Chelsea l'ex Napoli è andato subito in gol nei minuti iniziali del derby di Londra contro il Tottenham di Antonio Conte. Al 20', dagli sviluppi di un calcio d'angolo, il senegalese ha segnato con una stupenda conclusione al volo di destro. Il difensore non segnava dal 30 aprile, giorno di Napoli-Sassuolo.