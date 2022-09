Chelsea, Tuchel paga un mercato faraonico: spesi 324 mln, Koulibaly il 4° più pagato

Il Chelsea è il club che ha speso più di tutti sul mercato: 324 milioni di euro circa. Una cifra astronomica, che è pesata anche sul destino

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Chelsea è il club che ha speso più di tutti sul mercato: 324 milioni di euro circa. Una cifra astronomica, che è pesata anche sul destino di Thomas Tuchel. L'esonero dell'allenatore tedesco arriva anche perché i nuovi acquisti, per cui sono stati sborsati così tanti soldi, non sembravano ben integrati nella sua formazione. La nuova proprietà si aspettava un impatto più positivo, anche in termini di risultati. Tuchel paga anche il mercato.

Wesley Fofana, dal Leicester per 87 milioni di euro

Marc Cucurella, dal Brighton per 73 milioni di euro

Raheem Sterling, dal Manchester City per 55 milioni di euro

Kalidou Koulibaly, dal Napoli per 40 milioni di euro

Carney Chukwuemeka, dall'Aston Villa per 23 milioni di euro

Cesare Casadei, dall'Inter, per 20 milioni di euro

Gabriel Slonina, dai Chicago Fire per 14 milioni di euro

Pierre-Emerick Aubameyang, dal Barcellona per 12 milioni di euro

Denis Zakaria, in prestito dalla Juventus

Omari Hutchinson, a titolo gratuito

Totale: 324 milioni di euro spesi