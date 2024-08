Focus Chi è Scott McTominay, il guerriero dei red devils ora condottiero del centrocampo azzurro

Da sempre con i Red Devils, cresciuto a uova e Sir Alex è stato un simbolo di resistenza e dedizione, un giocatore che ha sempre dato tutto per la maglia.

L'arrivo di Scott McTominay al Napoli segna un momento storico non solo per il club partenopeo ma per tutto il campionato di Serie A. Il centrocampista scozzese, vera e propria bandiera del Manchester United, porta con sé un bagaglio di qualità, esperienza ma, soprattutto, una mentalità da stakanovista che potrebbe portarlo a guidare le sorti del centrocampo azzurro. Il Napoli ha sorpreso tutti mettendo a segno uno dei colpi di mercato più importanti degli ultimi anni e lo ha fatto "snobbando" o altresì "preferendolo" a Marco Brescianini, nel bel mezzo delle visite mediche, non rilanciando e 'lasciandolo' all'Atalanta.

L'acquisto di Scott McTominay eleva il livello del centrocampo partenopeo e, di conseguenza, quello dell'intera Serie A. In un campionato che da anni è alla ricerca di nuovi protagonisti in grado di riportarlo ai fasti del passato, McTominay rappresenta una ventata di aria fresca e di internazionalità, un calciatore capace di combinare abilità tecniche e fisiche con una tenacia e una grinta che lo hanno reso una figura iconica nella Manchester di colore rosso. Non si tratta solo di un semplice trasferimento... il 27enne è stato molto più di un centrocampista per il Manchester United: da sempre con i Red Devils, cresciuto a uova e Sir Ferguson è stato un simbolo di resistenza e dedizione, un giocatore che ha sempre dato tutto per la maglia e che ha incarnato tutti i valori di uno dei club più prestigiosi al mondo.

Il Napoli ha acquisito non solo un calciatore dalle doti straordinarie, ma anche un leader capace di trascinare la squadra nei momenti più difficili...come fatto nella storica doppietta contro il Brentford dello scorso 7 ottobre: in 4' McTominay ha ribaltato da solo la partita e portato la squadra alla vittoria, perché come un buon guerriero scozzese, non si arrende mai. È proprio ciò che lo distingue, la sua attitudine mentale: in ogni partita, sia che si tratti di una sfida decisiva o di un match di routine, lo scozzese è sempre pronto a dare il massimo, a lottare su ogni singolo pallone, con un mordente continuo. La sua resilienza e la sua voglia di vincere sono qualità che potrebbero fare la differenza in una Serie A che spesso richiede tanto a livello mentale oltre che fisico e tecnico.

E poi l'arrivo di McTominay rappresenta un messaggio chiaro del Napoli di Antonio Conte: la squadra vuole subito tornare a competere ai massimi livelli, non solo in Italia ma poi anche in Europa. Con un centrocampo rinforzato dalla presenza di un calciatore del calibro dello scozzese, il Napoli può ambire a risultati importanti sia in campionato che nelle competizioni continentali. Il popolo azzurro è pronto ad accogliere un nuovo guerriero; e se la storia ci ha insegnato qualcosa, è che la città di Napoli sa come apprezzare chi, in campo, non si arrende mai.