Chi gioca di più in Italia? La classifica del tempo effettivo: Napoli al quinto posto

Chi gioca di più in Serie A? Da tempo, soprattutto dopo le difficoltà delle squadre italiane in Europa, si discute sull'importanza del tempo di gioco effettivo. I novanta minuti, infatti, non sono mai davvero tali: proteste, infortuni, perdite di tempo e amenità varie riducono in maniera drastica la durata delle partite del nostro campionato. Succede in tutta Europa, e non sempre il dato italiano è peggiore di quello dei campionati esteri.

Ma in Italia quanto si gioca? A nove gare dalla fine del campionato, una stima chiara arriva dagli ultimi dati di Panini Digital. In media, le squadre della Serie A passano 50 minuti e 43 secondi a partita "giocando", per un totale di 1.445'33'' dall'inizio della stagione. Il rendimento in classifica non è sempre correlato: basti pensare al Milan decimo in questa particolare graduatoria, guidata dalla Lazio di Sarri. I biancocelesti giocano in media sei minuti e mezzo in più del Torino, che viceversa è ultimo per tempo effettivo di gioco. Il Napoli di Luciano Spalletti si piazza al quinto posto. Nell'immagine in basso, la graduatoria.