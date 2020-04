"Chi ha reddito di cittadinanza può lavorare nei campi": la proposta di Bonacini

"Chi ha reddito di cittadinanza può lavorare nei campi". Questa la proposta del Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonacini, che in un passaggio del suo intervento al Quarantalks organizzato dalla Bologna Business School ha parlato della questione agricola: "Chi percepisce il reddito di cittadinanza può ad andare a lavorare nei campi per raccogliere la frutta e la verdura, visto che gli agricoltori stanno facendo fatica a trovare lavoratori per la stagione della raccolta".