Chi ha segnato di più nel Napoli nel 2021? Ecco la top 5

È tempo di accogliere un nuovo anno e come sempre arriva il momento di tracciare qualche bilancio per l’anno che va via. Il 2021 è stato intenso in casa Napoli, con l’avvicendamento estivo in panchina tra Rino Gattuso e Luciano Spalletti ed una delusione cocente maturata a maggio, con la qualificazione Champions fallita all’ultimo respiro con il pareggio interno con l’Hellas. Tra alti e bassi i partenopei hanno confermato la tendenza ad essere squadra con grande potenziale offensivo, ecco dunque la classifica dei 5 migliori marcatori in casa Napoli nell’anno solare 2021.

Lorenzo Insigne 19 reti - È sempre al centro delle discussioni, col futuro ancora da scrivere e l’estate del sogno europeo. Lorenzo Insigne chiude il 2021 con 19 reti all’attivo, frutto di 18 reti in Serie A e la splendida realizzazione in Europa League contro il Legia Varsavia. Molte delle reti segnate in campionato arrivano dagli 11 metri: sono infatti 11 le marcatore su rigore sulle 18 complessive in A.

Victor Osimhen 17 reti - È stato l’uomo chiave nel grande girono di ritorno di Gattuso, così come era stato grande protagonista in avvio di campionato prima di infortunarsi contro l’Inter. Per il nigeriano sono 13 i gol in campionato e 4 in Europa, a dimostrazione che senza infortuni e Covid permettendo può essere un fattore determinante in zona gol.

Piotr Zielinski 14 reti - Il momento della maturità. Il polacco nell’anno solare ha assunto un ruolo sempre più centrale, risultando il terzo marcatore con 12 firme in campionato e 2 in Europa. Il modulo, il 4-2-3-1, ne ha sicuramente esaltato le doti di incursore e di tiratore dalla media-lunga distanza.

Dries Mertens 11 reti - Tra campo e panchina, con qualche passaggio obbligato in sala operatoria. Non è stato l’anno migliore del belga, che ha dovuto fare i conti con tante fastidi fisici e l’operazione alla spalla che lo ha condizionato fino al mese di ottobre. Nel 2021, il miglior marcatore della storia del Napoli, ha superato appena la doppia cifra con 10 reti in campionato ed 1 gol in Europa.

Hirving Lozano 11 reti - A condividere la posizione con Mertens c’è il messicano. Per l’esterno sono 7 le reti in campionato, 1 in Europa League e 3 in Coppa Italia. A incidere l’infortunio muscolare di febbraio e quello subito in estate in maglia Messico che ne ha frenato la preparazione.