Chi ha subito meno tiri dopo 7 turni? Napoli 1°, poi c'è il Torino: si sfideranno dopo la sosta

Quali sono le squadre che hanno subito meno tiri in porta nelle prime sette giornate di Serie A? Di seguito il dato alla seconda sosta del campionato, riportato dai colleghi di Tuttomercatoweb.com. Al primo posto c'è il Napoli che ha anche la migliore difesa del torneo con tre soli gol subiti in sette giornate: 55 tiri subiti. Segue il Torino, che prima del derby della Mole era primo in questo dato e che sfiderà proprio i partenopei subito dopo la sosta. Sul gradino più basso del podio c'è il Milan, poi la Roma. L'Inter è quinta in questa speciale classifica, la Juventus addirittura ottava alle spalle di Atalanta, Bologna e Fiorentina

La top 5

1) Napoli 55 tiri subiti

2) Torino 58

3) Milan 63

4) Roma 64

5) Inter 74