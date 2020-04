"Chi lavora in sicurezza può aprire dal 22": il Governo pensa a rottura antipata del Lockdown

Chi lavora in sicurezza può riaprire dal 22 aprile. Questa l'idea che sta nascendo in sede al Governo, in particolare attraverso uno studio portato avanti dal Ministro dello Sviluppo Ecomimco Stefano Patuanelli. Come scrive il portale di Repubblica.it, è al vaglio la possibilità di riaprire dalla prossima settimana tutte le attività produttive che garantiscono i criteri sanciti nel protocollo di sicurezza approvato alcune settimane fa dalle parti sociali: misure di distanziamento, di contingentamento delle linee produttive e del numero di lavoratori.