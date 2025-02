Chi rischia la squalifica per Napoli-Inter: sono quattro i diffidati (tre sono nerazzurri)

La 27ª giornata di Serie A vedrà andare in scena quella che è probabilmente la gara più attesa dell'anno: Napoli-Inter, scontro diretto decisivo in chiave scudetto. Prima però ci sarà da giocare un altro turno, con gli azzurri che sono attesi in trasferta dal Como ed i nerazzurri che giocheranno in casa contro il Genoa.

Ecco che ci sono alcuni calciatori diffidati che, in caso di cartellino giallo alla prossima giornata, salteranno il tanto atteso big match. Tra le fila del Napoli è solo uno il calciatore a rischio: si tratta di Frank Zambo Anguissa. Nell'Inter invece sono ben tre i diffidati: Alessandro Bastoni, Henrikh Mkhitaryan e Nicolo Barella. Loro sono a quota tre ammonizioni in Serie A, ma pesa il giallo ricevuto in Supercoppa e quindi in caso di ulteriore cartellino saranno squalificati.