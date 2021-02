Chi se l'aspettava in estate

In estate c'era l'imbarazzo della scelta: Llorente, Milik, Osimhen, Mertens, Petagna. Cinque attaccanti per un solo posto disponibile nel 4-2-3-1 di Gattuso. Ora, di attaccanti, non ce n'è nessuno. Una situazione paradossale e imprevedibile. Il Napoli aveva messo fuori rosa, e poi ceduto, i primi due. Ora l'allenatore, in vista della gara di questa sera col Granada, deve fare di necessità virtù e infatti sarà cambio modulo, 3-5-2, con Politano e Insigne che dovrebbero giocare insieme come centravanti atipici.