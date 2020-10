Chi sono gli italiani più pagati della Serie A? Insigne è al quarto posto: ecco la Top 5

I paperoni della Serie A, dal punto di vista dell'ingaggio percepito, sono quasi tutti stranieri: Ronaldo, Lukaku, Eriksen e non solo. Ma in mezzo a tutti questi spuntano anche alcune facce di casa nostra. Quali sono i calciatori italiani più pagati della Serie A? Secondo i dati forniti oggi da La Gazzetta dello Sport, è Leonardo Bonucci il nostro connazionale che riceve lo stipendio più alto nel nostro campionato. A tamponarlo alle spalle c'è Gianluigi Donnarumma, con appena 500 mila euro di distanza.

C'E' INSIGNE - In questa speciale classifica la new entry è Ciro Immobile, che col rinnovo firmato a fine agosto ha portato il suo ingaggio a 4 milioni di euro. C'è anche un po' di Napoli nella graduatoria, visto che in quarta piazza troviamo Lorenzo Insigne. L'unico nuovo acquisto invece è Federico Chiesa, passato dalla Fiorentina alla Juventus, che attualmente guadagna 5 milioni di euro netti a stagione.

I 5 italiani più pagati della Serie A

Leonardo Bonucci (Juventus) 6,5 milioni di euro netti

Gianluigi Donnarumma (Milan) 6 milioni di euro netti

Federico Chiesa (Juventus) 5 milioni di euro netti

Lorenzo Insigne (Napoli) 4,6 milioni di euro netti

Ciro Immobile (Lazio), Federico Bernardeschi (Juventus) 4 milioni di euro netti