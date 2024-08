Chi vincerà lo Scudetto? Inter favorita, Napoli al terzo posto: le quote

Per i bookmakers è ancora l'Inter la favorita per la vittoria dello scudetto.

Per i bookmakers è ancora l'Inter la favorita per la vittoria dello scudetto. Il bis nerazzurro - riporta Agipronews - è al banco a 1,57 su 888sport e 1,85 su Betflag, mentre la Juventus insegue a quota 4,40 e 4,50. Più staccati il Napoli (quota 5) e il Milan (quota 8).

