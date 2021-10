Chiamatelo Air Victor: Osimhen supera i due metri e mezzo e salta quasi quanto Ronaldo

Chiamatelo Air Victor. La rete realizzata di testa contro il Torino hanno messo in luce una grandissima qualità di Osimhen: l'elevazione. Lo sottolinea il Corriere dello Sport. Il centravanti nigeriano ha impattato il pallone spedito alle spalle di Milinkovic-Savic a 2 metri e 52 centimetri (come già successo a Leicester), 4 centimetri in meno di Cristiano Ronaldo a Marassi con la Sampdoria (il portoghese era salito a 2,56).