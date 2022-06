Chiellini, ultimo minuto in Nazionale: cambio e fascia a Bonucci

Ultimo minuto in Nazionale già giocato da Giorgio Chiellini, sostituito a metà tempo contro l'Argentina.

Ultimo minuto in Nazionale già giocato da Giorgio Chiellini, sostituito a metà tempo contro l'Argentina, con l'Albiceleste in vantaggio per 2-0 per i gol di Lautaro e Di Maria. Entra al suo posto Lazzari, con fascia da capitano a Bonucci.