Chiesa, calvario finito: torna in campo col Liverpool dopo 81 giorni, 45' e vittoria

Il calvario è finito, Federico Chiesa può riassaporare il campo. Dopo ben 81 giorni di assenza dal terreno di gioco, tra acciacchi muscolari e ritardi di condizione che hanno minato la prima stagione in Premier League, finalmente l'ex Juventus può tornare a calcare il rettangolo verde con la maglia del Liverpool. Arne Slot, tecnico dei Reds, infatti l'ha buttato nella mischia al 46' del match di Coppa di Lega inglese, vinto 2-1.

A proposito, questo ingresso in campo ha confermato l'anticipazione rilasciata in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Southampton dallo stesso Slot: "È sicuramente un momento in cui può ottenere minuti. La quantità di minuti è una domanda aperta. Non ci si può aspettare che giochi 90 minuti, penso, soprattutto a causa del suo livello, dove l'intensità è così alta, visto che è fuori da cinque o sei mesi ormai. Ma se farà un buon allenamento, avrà minuti... però sarà una partita in cui non tutti i nostri titolari partiranno dall'inizio, quindi dovremo gestire i minuti. Se vogliamo utilizzare alcuni titolari per meno di 90 minuti, dobbiamo bilanciare la situazione. Posso fare solo cinque sostituzioni. Quindi quelli che fanno minuti e poi escono, magari all'intervallo, non possono essere più di cinque, perché le sostituzioni sono limitate a cinque. Federico avrà minuti domani, che parta titolare, entri o giochi nel secondo tempo, è una decisione che dobbiamo prendere durante la giornata".