"Ci ho provato...", siparietto con Conte al termine della conferenza

Conferenza stampa in ottica anche Milan per Antonio Conte, il tecnico del Napoli infatti non parlerà in vista con la sfida contro i rossoneri di martedì. Domani è stato concesso un giorno di riposo e come di consueto l'allenatore azzurro in questa stagione sta parlando in conferenza sempre due giorni prima e non alla vigilia delle sfide da affrontare.

Mentre stava terminando la conferenza odierna l'addetto alla comunicazione SSC Napoli Guido Baldari ha dovuto tagliare le ultime due domande per il mister spiegando ai giornalisti presenti che c'erano direttive della Lega Serie A. Conte ha provato a far continuare la conferenza dicendo: "Rispondo veloce". Ma niente da fare, il tecnico azzurro ha dovuto lasciare la sala col sorriso dicendo: "Ci ho provato...". Era infatti già pronto ad intervenire il centrocampista del Lecce Hamza Rafia.