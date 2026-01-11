Ci pensa ancora Scott! Il Napoli la pareggia subito con McTominay!

Ancora Scott McTominay pareggia per il Napoli all'81': 2-2 a San Siro! Politano pennella col mancino in area: Bisseck manca l'intervento e Lang riesce a rimettere in mezzo il pallone che stava uscendo. Stoccata di McTominay e pallone alle spalle di Sommer.

