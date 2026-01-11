Ci pensa ancora Scott! Il Napoli la pareggia subito con McTominay!
TuttoNapoli.net
Ancora Scott McTominay pareggia per il Napoli all'81': 2-2 a San Siro! Politano pennella col mancino in area: Bisseck manca l'intervento e Lang riesce a rimettere in mezzo il pallone che stava uscendo. Stoccata di McTominay e pallone alle spalle di Sommer.
Inter-Napoli 2-2 (10' Dimarco, 26' McTominay, 73' Calhanoglu, 82' McTominay): resta tutto invariato al vertice
14 gen 2026 18:30
Napoli
Parma
