Ciclo terribile in arrivo: ecco le 8 gare da giocare in 30 giorni per il Napoli

Un mese intenso per il Napoli: otto gare per gli azzurri in calendario. Sta per iniziare un vero e proprio tour de force per il Napoli, che dovrò scendere in campo in quattro gare di campionato, due di Europa League con il Granada e nella doppia semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Questo il calendario

Napoli Parma 31 gennaio

Napoli-Atalanta 3 febbraio (Coppa Italia)

Genoa-Napoli 6 febbraio

Atalanta-Napoli 10 febbraio (Coppa Italia

Napoli-Juventus 13 febbraio

Granada-Napoli 18 febbraio (Europa League)

Atalanta-Napli 21 febbraio

Napoli-Granada 25 febbraio (Europa League)

Napoli-Benevento 28 febbraio