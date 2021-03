CIES, i migliori della Serie A nel 2021: Insigne è 2°, nella Top 10 nessun altro azzurro

Chi sono i calciatori che hanno fatto meglio finora nella stagione 2020/2021? È la domanda a cui ha provato a dare una risposta il CIES, l’osservatorio calcistico svizzero, comparando le performance di tutti i calciatori dei principali cinque campionati europei, a patto che abbiano giocato almeno due terzi dei minuti fin qui a disposizione. La classifica che ne viene fuori, ovviamente di natura statistica e per questo legata anche al tipo di parametri scelti, in Serie A premia così Cristiano Ronaldo, seguito da Lorenzo Insigne e Marcelo Brozovic sul podio. In top 10 anche tre difensori, seppur con caratteristiche molto diverse tra loro (Gosens, Mancini e Calabria).

CIES - I migliori 10 giocatori in Serie A

Cristiano Ronaldo (Juventus) - 89,3

Lorenzo Insigne (Napoli) - 87

Marcelo Brozovic (Inter) - 85,4

Robin Gosens (Atalanta) - 85,2

Luis Alberto (Lazio) - 84,6

Gianluca Mancini (Roma) - 83,5

Rodrigo De Paul (Udinese) - 81,9

Andrea Belotti (Torino) - 81,7

Milan Badelj (Genoa) - 80,8

Davide Calabria (Milan) - 80,2