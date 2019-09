Cies - Quanto spazio ai volti nuovi? La classifica: inserimento graduale nel Napoli

Interessante studio del Cies che questa mattina, analizzando i dati delle squadre partecipanti ai 5 top campionati in Europa, ha fatto il punto sull'utilizzo dei nuovi acquisti in questo primo scorcio di stagione.

Di seguito la graduatoria della Serie A, con la Fiorentina che è al momento la squadra che li ha impiegati con maggior frequenza in Europa. Inserimento graduale, invece, per il Napoli di Ancelotti che non ha stravolto la squadra, a differenza delle prime in graduatoria.

Quanto spazio ai nuovi acquisti? La classifica della Serie A.

Fiorentina 69.5%

Hellas Verona 58.5%

Genoa 45.6%

Lecce 44.5%

Cagliari 39.9%

Sassuolo 39.1%

SPAL 38.4%

Parma 32.8%

Udinese 32.7%

Brescia 30.8%

Bologna 28.4%

Inter 23.5%

Roma 23.0%

Juventus 20.0%

Sampdoria 18.2%

Napoli 14.3%

Lazio 10.7%

Torino 9.5%

Milan 7.6%

Atalanta 5.5%