Cinque su cinque in Champions League: a un'italiana non riusciva da ben 18 anni

© foto di Federico Titone

Altro grande riconoscimento per il Napoli. Il successo contro i Rangers portano a dodici la striscia generale, ma soprattutto permette agli azzurri si mantenere intatto il cammino impeccabile in Champions League. Cinque su cinque nella massima competizione europea, sapete da quando non accadeva a una squadra italiana? Ben 18 anni: era il 2004 e vi era riuscita la Juventus.