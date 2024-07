"Ciro, Ciro", per Immobile accoglienza da star a Istanbul: "Che emozione!"

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Centinaia di tifosi del Besiktas osannanti, al grido di 'Ciro, Ciro', hanno accolto l'arrivo di Immobile a Istanbul, dove ieri sera l'attaccante ha iniziato la sua nuova avventura dopo 8 anni alla Lazio. Cori, fumogeni e le luci dei cellulari hanno illuminato la notte, per il benvenuto degno di una vera star.

"Sono emozionato, contento di essere qui, pronto per l'inizio di questa stagione" le sue prime parole. Al giocatore, che ha risposto salutando a lungo la folla, è stata consegnata una maglia con i colori bianco e nero del club ed il numero 17, lo stesso che ha indossato alla Lazio. Un numero che ha fatto la storia recente dei biancocelesti e che più di un tifoso, sui social, chiede che venga ritirato per rendere onore ad Immobile. Dall'abbraccio del tifoso in lacrime alla partenza da Fiumicino, alla gioia di tanti sostenitori turchi che non vedono l'ora di vederlo all'opera. (ANSA).