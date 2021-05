Ciro vuole un altro pass per un club esclusivo...

Dries “Ciro” Mertens, con la splendida rete alla Lazio nell’ultima gara giocata al Maradona, ha raggiunto quota 102 gol in maglia azzurra. E’ diventato il miglior marcatore azzurro in campionato al pari dell’ex bomber Antonio Vojak. Decimo sigillo stagionale e undicesimo anno in doppia cifra, calcolando i gol segnati in tutte le competizioni. L’attaccante belga ha nel mirino un nuovo record, che lo scorso anno non è riuscito a raggiungere.

L'OBIETTIVO - A quota 9 gol in questo campionato, può diventare il terzo giocatore nella storia del Napoli ad andare in doppia cifra in cinque stagioni differenti in Serie A. Mertens è fermo a quattro e punta a raggiungere Antonio Vojak e Diego Armando Maradona in questa speciale classifica. A cinque giornate dal termine del campionato, questo traguardo è lì ad un passo e Mertens punta a raggiungerlo già a partire dalla gara di domani contro il Cagliari. Tra l’altro, i sardi, sono una delle vittime preferite dal belga. La possibilità di stabilire questo record proprio nello stadio che porta il nome di Diego è ghiotta. Il belga non intende fermarsi ed è sempre più vicino a staccare il pass per un club esclusivo.