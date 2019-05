Cittadinanza a Koulibaly, il comitato di quartiere del Vasto: "La celebrazione qui tra la comunità senegalese"

Nei giorni scorsi è stata approvato l’ordine del giorno, a firma dei consiglieri comunali Laura Bismuto e Nino Simeone, di conferire a Kalidou Koulibaly la cittadinanza onoraria di Napoli. Oggi arriva un’altra proposta. A formularla sono i cittadini del Comitato Orgoglio Vasto, che in una lettera rivolta al sindaco di Napoli e all’assessore Alessandra Clemente, chiedono che la cerimonia abbia luogo proprio nel quartiere a più alto tasso abitativo di senegalesi, dove vive gran parte della comunità connazionale del difensore azzurro. Scrivono i cittadini del Comitato Orgoglio Vasto nella lettera, riportata dal portale Identità Insorgenti: “Saremmo lieti, oltre che orgogliosi, se la cerimonia potesse avere luogo nel nostro quartiere vista la presenza del primo ed unico “Mercato multietnico” della città nonché della più integrata e storica comunità Senegalese presente sul territorio, che verrà coinvolta, da questo comitato”. Il Comitato Orgoglio Vasto, inoltre, nella lettera sottolinea che “sarebbe una grossa occasione per ridare un po’ di colore a questo quartiere che, come ben noto ormai, sta passando il suo periodo più buio (anche se con l’aiuto dell’Assessore Clemente, che legge per conoscenza, a dire il vero qualche lampo di luce lo stiamo avvertendo) sarebbe un grandissimo segnale in un momento storico nazionale ed internazionale di divisione”.

Una proposta che raccoglie subito il consenso di Laura Bismuto che con Simeone ha fortemente voluto questo riconoscimento: “Trovo l’idea di celebrare questa festa al Vasto e di condividerla con la comunità senegalese davvero straordinaria! Un’idea che restituisce a questa iniziativa istituzionale la sua natura popolare, il suo valore sociale e culturale, e consegna a noi l’essenza antirazzista, multiculturale e multietnica della nostra città. Fare questa grande festa al vasto, in questo momento storico, avrebbe un valore simbolico straordinario. Ne sono davvero entusiasta ed orgogliosa, e mi adopererò personalmente perché questa proposta diventi realtà. Intanto faccio i miei complimenti e ringraziamenti al Comitato Orgoglio Vasto”.