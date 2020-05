Clamorosa indiscrezione del Times: a rischio le qualificazioni per le coppe europee

Secondo quanto riportato dal Times, tra le ipotesi che potranno essere prese in considerazione dalla UEFA c'è anche quella di eliminare le qualificazioni per Champions League ed Europa League. Resta da capire come e se sarà possibile farlo: la nuova stagione è prevista per ottobre e con la stagione 2019-20 ancora in corso e il cui ritorno è previsto per agosto aumentano i dubbi sulla possibilità di trovare uno spazio per le qualificazioni. Molto dipenderà se il torneo ancora in corso riuscirà a riprendere e a chiudersi entro il mese di agosto.