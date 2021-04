Clamoroso a Cadice, insulti razzisti a Diakhaby: il Valencia abbandona il campo

Clamoroso quanto accaduto nella gara di Liga spagnola fra Cadice e Valencia, match interrotta per diversi minuti prima della fine del primo tempo. La squadra ospite ha abbandonato il campo per un presunto episodio di razzismo. Cala avrebbe insultato Diakhaby, durante una palla contesa in area il difensore del Valencia si è totalmente estraniato dal gioco per andare a inveire contro l’avversario. Il francese ha spiegato l'accaduto all’arbitro e ha deciso di lasciare il campo provocando la sospensione della gara al 37’. I compagni di squadra lo hanno supportato, seguendolo prontamente negli spogliatoi. Cadice-Valencia è poi ripresa dopo 10 minuti con Diakhaby che è stato sostituito da Guillamon. Al termine del match, vinto 2-1 dal Cadice, entrambi i club hanno mandato dei messaggi importanti contro il razzismo, tramite comunicati.

Nuestro TOTAL APOYO a @Diakhaby_5



𝗡𝗢 𝗔𝗟 𝗥𝗔𝗖𝗜𝗦𝗠𝗢



El jugador, que ha recibido un insulto racista, ha pedido a sus compañeros que vuelvan al campo a luchar.



TODOS CONTIGO, MOUCTAR #JuntsAnemAMUNT#AllToPlayFor pic.twitter.com/GQzpuO4I2w — Valencia CF 🦇 (@valenciacf) April 4, 2021