Clamoroso a Firenze: neanche giallo di Valeri a Dimarco dopo un’entrata killer su Bonaventura

Fiorentina-Inter cambia all'improvviso. Entrata killer di Federico Dimarco su Giacomo Bonaventura alla mezz'ora: rigore per i viola e rosso per il laterale. Inizialmente, il direttore di gara Valeri non aveva ravvisato gli estremi del penalty - anche perché il 5 viola era riuscito a tirare - ma dopo il richiamo al monitor la decisione cambia: rigore, manca il rosso a Dimarco. Dal dischetto, si presenta Cabral che spiazza Onana e cambia la partita: 1-2 a un quarto d'ora dall'intervallo.