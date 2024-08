Clamoroso da Milano: ipotesi Zazzaroni nuovo presidente Lega Serie A

Da direttore del Corriere dello Sport a presidente della Lega Serie A? E' la clamorosa indiscrezione lanciata da Milano e Finanza in merito alla possibilità che Ivan Zazzaroni diventi il nuovo numero uno del massimo campionato italiano. Questo è quanto si legge sul sito della testata milanese:

“Si scaldano i motori nel calcio italiano. Uno dei tavoli su cui si mantiene un alto livello di attenzione è quello legato alle nomine dei vertici della Lega Serie A. La partita è ancora agli albori, ma nei corridoi è già iniziato il toto-nomi dei candidati alla presidenza. La ricerca non è semplice – anche per l’operato svolto dall’attuale presidente Lorenzo Casini – per cui non manca la volontà di vagliare tutti i possibili prospetti”.