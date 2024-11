Clamoroso dalla Spagna! L'Al Hilal ci prova per Vinicius: il brasiliano apre, il Real rilancia

Come viene riportato dal portale spagnolo Fichajes, in Saudi Pro League si sarebbe già fatto avanti con Vinicius l'Al Hilal, e c'è di più: da parte sua l'attaccante brasiliano avrebbe dato una prima apertura alla possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita nel prossimo futuro.

Certo, il Real Madrid non pare comunque intenzionato a mollare la presa così facilmente, ed anzi sembra che abbia offerto nei giorni scorsi un rinnovo di contratto alla sua stella, appena un anno dopo aver firmato l'ultimo. Ancora non è però arrivata nessuna risposta in tal senso.