Clamoroso Fifa: aprirà il mercato a giugno 2025 per i club partecipanti al Mondiale

Il nuovo mondiale per club, fortemente voluto dalla FIFA e dal suo presidente Gianni Infantino, cambierà il calciomercato della prossima estate. Secondo quanto riferito da Marca, infatti, la confederazione calcistica mondiale aprirà una nuova finestra di trasferimenti.

La nuova sessione dovrebbe essere aperta dall'1 al 10 giugno 2025 e consentirebbe nuovi acquisti ai 32 club coinvolti dalla nuova competizione. Sarebbe questa la principale soluzione individuata dalla FIFA per ovviare al problema dei contratti in scadenza al 30 giugno 2025, a metà del nuovo mondiale, consentendo alle società interessate di rimpiazzare eventuali partenti a parametro zero.

Restano, in ogni caso, due tematiche. In primo luogo, vi è da capire se questa novità chiuderà le porte a un'ipotetica deroga all'ordinaria scadenza dei contratti, consentendo - a patto di trovare l'accordo con il proprio tesserato, non può essere imposto il prolungamento automatico - alla società di trovare comunque l'intesa per un mini-rinnovo che copra anche solo la durata della competizione, in programma dal 15 al 13 luglio 2025.

In seconda battuta, ci si chiede se - come sembra - questa nuova finestra riguarderà solo le società partecipanti, o sarà valida per chiunque sia interessato.