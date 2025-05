Ufficiale Clamoroso flop del Milan Futuro: retrocesso in Serie D con 12mln spesi

La stagione 2024/25 si rivela sempre più buia per il Milan, compresa anche la squadra Under 23. Infatti il Milan Futuro, nonostante gli ingenti investimenti per la categoria, si è piazzato solo al 18esimo posto del Girone B di Serie C e nel doppio play-out contro la Spal è stato sconfitto retrocedendo persino in Serie D.

Un clamoroso flop per quello che doveva essere un progetto virtuoso. A sollevare interrogativi sulla gestione è il giornalista Sportitalia Michele Criscitiello, che sul suo profilo X scrive: "12 milioni spesi in Serie C per retrocedere in D. Ibrahimovic che mette un direttore sportivo che non ha mai visto una partita di C. Ora la LND deve fare subito chiarezza perché il Milan in D falsa tutto il campionato. Un club con 300 milioni di fatturato non può competere con chi fattura 300 mila euro".