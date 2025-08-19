Milinkovic-Savic in nazionale: tra i preconvocati della Serbia per le qualificazioni ai Mondiali
Il commissario tecnico della nazionale serba, Dragan Stojkovic, ha reso nota la lista allargata dei giocatori convocati per le prossime gare di qualificazione ai Mondiali, contro Lettonia a Riga e Inghilterra a Belgrado.
Portieri: Petrovic (Bournemouth), Milinkovic-Savic (Napoli), Ilic (TSC), Rosic (Vojvodina),
Difensori: Milenkovic (Nottingham Forest), Pavlovic (Milan), Babic (Spartak Mosca), Erakovic (Zenit), Veljkovic (Stella Rossa), Simic (Anderlecht), Stojic (Maccabi Tel Aviv), Terzic (RB Salisburgo), Nedeljkovic (RB Lipsia),
Centrocampisti: Lukic (Fulham), Maksimovic (Shabab Al Ahli), Zivkovic (PAOK), Samardzic (Atalanta), Kostic (Juventus), Mitrovic (Verona), Birmancevic (Sparta Praga), Ilic (Torino), Gudelj (Siviglia), Katai (Stella Rossa), Racic (Aris), Ugresic (Partizan),
Attaccanti: Mitrovic (Al Hilal), Vlahovic (Juventus), Jovic (AEK), Stulic (Charleroi).
