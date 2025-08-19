Video
Lookman lascia Zingonia, i tifosi in coro: "Perchè l'hai fatto?"
TuttoNapoli.net
Dopo quindici giorni di assenza ingiustificata, l’attaccante nigeriano dell’Atalanta Ademola Lookman ha fatto ritorno al centro sportivo di Zingonia, sostenendo degli allenamenti individuali prima di lasciare il centro sportivo del club. Dopo circa tre ore, il nigeriano lasciato Zingonia a bordo di una automobile, salutando i tifosi presenti che gli hanno più volte urlato: “Why Ade, why?”. Ecco il video postato dalla redazione di Sportitalia.
Atalanta, Lookman lascia Zingonia— Sportitalia (@tvdellosport) August 19, 2025
Dopo aver anticipato di quasi 24 ore il suo ritorno, Ademola Lookman ha lasciato pochi minuti fa Zingonia. A bordo di una macchina, il giocatore ha salutato i tifosi presenti: “Why Ade why⁉️” la domanda all’attaccante pic.twitter.com/RMenxsOyY0
Pubblicità
Notizie
UfficialeMilinkovic-Savic in nazionale: tra i preconvocati della Serbia per le qualificazioni ai Mondiali
Le più lette
Prossima partita
23 ago 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Sassuolo
|Napoli
In primo piano
Redazione Tutto Napoli.netFocusLista Serie A, c'è un solo slot libero (per Gutierrez?): altre cessioni, gli Under e cosa cambia in Champions
Francesco CarboneRileggi liveConte in conferenza: "Nella lista c'era Ndoye, ma concordo col club! Cantiere aperto, 13 nuovi in due anni. Chi è partito voleva andare. Su KDB..."
Redazione Tutto Napoli.netUfficialeSSC Napoli lancia 'Cafè', la terza maglia 2025-26: foto e dettagli
Davide BarattoFocusGutierrez è tutto ciò che serve al Napoli: i tre grandi pro del terzino scuola Real
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveNapoli-Girona 3-2 (Di Lorenzo 5', De Bruyne 16', 23', Stuani 34', 42'): finisce qui
Antonio NotoUfficialeNapoli-Girona, annunciate le formazioni: c’è Meret e tridente con Neres a sinistra!
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com