Video

Lookman lascia Zingonia, i tifosi in coro: "Perchè l'hai fatto?"

Oggi alle 13:40Notizie
di Arturo Minervini

Dopo quindici giorni di assenza ingiustificata, l’attaccante nigeriano dell’Atalanta Ademola Lookman ha fatto ritorno al centro sportivo di Zingonia, sostenendo degli allenamenti individuali prima di lasciare il centro sportivo del club. Dopo circa tre ore, il nigeriano lasciato Zingonia a bordo di una automobile, salutando i tifosi presenti che gli hanno più volte urlato: “Why Ade, why?”. Ecco il video postato dalla redazione di Sportitalia.