Ufficiale Curve polverizzate per Napoli-Cagliari: biglietti già esauriti

La vendita è stata aperta alle ore 12 e, in pochissimi minuti, i tagliandi per le curve risultano già terminati.

Come previsto, è stato un vero assalto al biglietto in vista di Napoli-Cagliari, la gara che vedrà esordire in casa la squadra di Antonio Conte. La vendita è stata aperta alle ore 12 e, in pochissimi minuti, i tagliandi per le curve risultano già terminati.

La vendita dei biglietti si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato. Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni.