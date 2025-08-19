Prima pagina

"Milan-Napoli, doppia sfida per Hojlund e Vlahovic": così QS in prima pagina
di Arturo Minervini

"Milan-Napoli, doppia sfida per Hojlund e Vlahovic" scrive oggi QS in uno dei titoli proposti in prima pagina.  Il grave infortunio di Romelu Lukaku cambia radicalmente le strategie del Napoli. L’attaccante belga dovrà restare ai box almeno quattro mesi a causa di una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra, uno stop che obbliga De Laurentiis e Conte a tornare sul mercato alla ricerca di un nuovo centravanti.

Secondo quanto riportato oggi da QS, la caccia all’erede di Big Rom si incrocia con le ambizioni del Milan, pronto a contendere ai partenopei due obiettivi di primo piano: Rasmus Hojlund, in uscita dal Manchester United, e Dusan Vlahovic, che la Juventus potrebbe vuole cedere in questa sessione di mercato. 