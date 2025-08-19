Prima pagina Tuttosport: “Lukaku choc: il Napoli su Embolo. L'Inter pensa a Kim"

La prima pagina di oggi di Tuttosport dedica ampio spazio alle grane di mercato di Napoli e Inter. Per le questioni di casa azzurra questo il titolo: “Lukaku choc: il Napoli su Embolo”. La diagnosi sull’infortunio dell’attaccante belga è pesantissima: strappo muscolare al retto femorale, con tempi di recupero che potrebbero slittare fino al 2026, in caso di intervento chirurgico.

Un verdetto che costringe De Laurentiis e Conte a cercare subito un sostituto. Tra i nomi sul tavolo, oltre a Rasmus Hojlund, spunta quello di Breel Embolo, attaccante del Monaco. Sul fronte Inter, invece, il quotidiano torinese rilancia: “Kim e Kiwior occasioni da Inter”. La società di Viale della Liberazione lavora per rinforzare la difesa e guarda con interesse a due profili già noti alla Serie A: Kim Min-jae, ex Napoli, e Jakub Kiwior, ora all’Arsenal.